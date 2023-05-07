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Є загиблі та поранені. В ОВА розкрили наслідки атак РФ на Херсон і область за добу

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Херсонська область, Неділя 07 травня 2023 08:06
Є загиблі та поранені. В ОВА розкрили наслідки атак РФ на Херсон і область за добу Фото: війська РФ за добу 51 раз обстріляли Херсон і область (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ минулої доби обстрілювали населені пункти Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, а також для атак використовували безпілотники та авіацію. Внаслідок ворожих ударів загинули 6 людей, і ще кілька поранено.

Про це 7 травня повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВ Олександра Прокудіна.

Так, за добу загарбники здійснили 51 обстріл, застосовуючи вказані озброєння, та випустивши по регіону 237 снарядів. Саме місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - зазначає чиновник.

Так, жертвами російських обстрілів стали шестеро людей, ще четверо отримали поранення.

Глава ОВА також поінформував, що з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано до безпечніших районів за минулу добу ще 27 людей.

Раніше повідомлялося, що 6 травня російські окупанти обстріляли Херсон та передмістя.

За добу до цього війська РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Нагадаємо, що 3 травня російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди потрапили до супермаркету, гіпермаркету "Епіцентр", вокзалу, пасажирського вагона та дитячого садка.

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