Є загиблі та поранені. В ОВА розкрили наслідки атак РФ на Херсон і область за добу

Війська РФ минулої доби обстрілювали населені пункти Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, а також для атак використовували безпілотники та авіацію. Внаслідок ворожих ударів загинули 6 людей, і ще кілька поранено.

Про це 7 травня повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВ Олександра Прокудіна .

Глава ОВА також поінформував, що з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано до безпечніших районів за минулу добу ще 27 людей.

Так, жертвами російських обстрілів стали шестеро людей, ще четверо отримали поранення.

Так, за добу загарбники здійснили 51 обстріл, застосовуючи вказані озброєння, та випустивши по регіону 237 снарядів. Саме місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

Раніше повідомлялося, що 6 травня російські окупанти обстріляли Херсон та передмістя.

За добу до цього війська РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Нагадаємо, що 3 травня російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди потрапили до супермаркету, гіпермаркету "Епіцентр", вокзалу, пасажирського вагона та дитячого садка.

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