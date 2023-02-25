Є всі причини. НАТО має прийняти Україну після завершення війни, - Павел

На питання журналіста, що може полегшити отримання Україні членства в НАТО, новобраний президент зауважив, що при вступі в Альянс обов'язкове дотримання кількох принципів, а саме:

спільні цінності;

довгострокові інтереси;

технічна сумісність;

політична воля з усіх сторін.

"З точки зору технічної сумісності Україна виконала домашнє завдання. З точки зору цінностей і довгострокових стратегічних інтересів, знову ж таки, ми маємо повну сумісність", - заявив він.

Отже, за словами Павела, залишається лише умова відсутності конфлікту чи територіальної суперечки, що наразі триває на українській території.

"З точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, Альянс стане стороною цього конфлікту. Можна лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією, швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї. Тож нам треба дочекатися закінчення війни та відновлення суверенітету України. І тут постане питання членства в НАТО", - зазначив новообраний президент Чехії.

Він додав, що підтримав би вступ України в НАТО, оскільки, на його думку,, Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена Альянсу.

"За дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для усіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни", - підкреслив Павел.