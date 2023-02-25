Есть все причины. НАТО должно принять Украину после войны, - Павел

На вопрос журналиста, что может облегчить получение Украины членства в НАТО, новоизбранный президент отметил, что при вступлении в Альянс обязательно соблюдение нескольких принципов, а именно:

общие ценности;

долгосрочные интересы;

техническая совместимость;

политическая воля со всех сторон.

"С точки зрения технической совместимости, Украина выполнила домашнее задание. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, опять же мы имеем полную совместимость", - заявил он.

Следовательно, по словам Павела, остается лишь условие отсутствия конфликта или территориального спора, который сейчас продолжается на украинской территории.

"С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Поэтому нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. И здесь встанет вопрос членства в НАТО", - отметил новоизбранный президент Чехии.

Он добавил, что поддержал бы вступление Украины в НАТО, поскольку, по его мнению, Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена Альянса.

"За соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные, будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Следовательно, есть все причины, по которым мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны", - подчеркнул Павел.