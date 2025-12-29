Є влучання дронів: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян

У ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників. Сили ППО знищили більшість ворожих дронів, однак зафіксовано кілька влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 21:00 28 грудня противник атакував Україну 25 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та інших типів. Близько 15 із них були саме "Шахедами".
Запуски здійснювалися з напрямків Орел і Міллєрово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму, а також з Донецька - ТОТ.
До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила та подавила 21 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних безпілотників на двох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - застерегли у Повітряних силах.
Як раніше повідомляли ЗМІ, Росія вклала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних безпілотників, зокрема дронів типу "Шахед". До цієї галузі вже залучено понад 900 компаній.
За оцінками аналітиків, нині РФ здатна виготовляти близько 30 тисяч ударних дронів на рік за іранською моделлю, а окремі експерти прогнозують, що до 2026 року цей показник може зрости вдвічі.
Також повідомлялось, в ніч на 28 грудня оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали серії ударів по об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей, зокрема, був склад із дронами типу "Шахед".