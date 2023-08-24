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Є успіхи на двох напрямках. У Генштабі доповіли про бої на фронті

Фото: ЗСУ продовжують наступати на двох напрямках (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські бійці продовжують вести наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, мають локальні успіхи. Окупанти своєю чергою тиснуть у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

У Запорізькій області, а саме у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки, наші воїни мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Також захисники працюють артилерією по виявлених цілях противник, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

скриншот deepstatemap.live

Крім того, українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Речник додав, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви", - зазначив Ковальов.

скриншот deepstatemap.live

Також наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Важкі бої тривають. За добу відбулося 23 бойових зіткнення", - наголосив речник.

скриншот deepstatemap.live

Наступ ЗСУ

Цього літа наші воїни активізували наступальні дії на півдні та сході України. Захисники просувають на Бердянському, Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

ЗСУ змогли просунутися у Запорізькій області та на заході Донецької області, де звільнили понад 10 населених пунктів. Нещодавно наші воїни змогли зайти у населений пункт Роботине Запорізької області та встановили там український прапор.

Більше про головні події на фронті та про те, де готується прорив - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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