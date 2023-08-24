Есть успехи на двух направлениях. В Генштабе доложили о боях на фронте

В Запорожской области, а именно в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки, наши воины имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Также защитники работают артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

скриншот deepstatemap.live

Кроме того, украинские бойцы продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Спикер добавил, что противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск и активно применяет резервы", - отметил Ковалев.

скриншот deepstatemap.live

Также наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются. За сутки произошло 23 боевых столкновения", - подчеркнул спикер.

скриншот deepstatemap.live

Наступление ВСУ

Этим летом наши воины активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигают на Бердянском, Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов. Недавно наши воины смогли зайти в населенный пункт Роботино Запорожской области и установили там украинский флаг.

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