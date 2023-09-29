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Є "сюрприз" для півдня. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на 29 вересня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 вересня, в Україні буде все так само тепло, як і останніми днями. Щоправда, на півдні погоду зіпсує сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"П'ятниця буде в Україні такою ж симпатичною, як і четвер) Скрізь - антициклон, сухо, сонячно, тепло", - розповіла вона.

При цьому, попри "теплий" прогноз, як зазначила Діденко, на півдні України є ймовірність сильного східного вітру.

"Максимальна температура повітря становитиме +23...+29 градусів", - додала вона.

Що стосується Києва, то в столиці буде "багато сонця і тепла". Протягом дня передбачається близько +25 градусів.

Погода в жовтні та листопаді 2023 в Україні

Погода в Україні в жовтні 2023 буде теплішою за норму. Середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Щодо опадів, то їх у другий місяць осені випаде в межах норми.

При цьому прогноз погоди на листопад 2023 менш сприятливий, ніж минулого сезону. Суттєвих опадів у листопаді не прогнозується. Докладніше - у матеріалі.

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