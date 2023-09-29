RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть "сюрприз" для юга. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на 29 сентября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 сентября, в Украине будет все также тепло, как и в последние дни. Правда, на юге погоду испортит сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Пятница будет в Украине такой же симпатичной, как и четверг) Везде - антициклон, сухо, солнечно, тепло", - рассказала она.

При этом, несмотря на "теплый" прогноз, как отметила Диденко, на юге Украины есть вероятность сильного восточного ветра.

"Максимальная температура воздуха будет +23...+29 градусов", - добавила она.

Что касается Киева, то в столице будет "много солнца и тепла". В течение дня предполагается около +25 градусов.

Погода в октябре и ноябре 2023 в Украине

Погода в Украине в октябре 2023 будет теплее за норму. В частности, средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Что касается осадков, то их во второй месяц осени выпадет в пределах нормы.

При этом прогноз погоды на ноябрь 2023 менее благоприятный, чем в прошлом сезоне. Существенных осадков в ноябре не прогнозируется. Подробнее - в материале.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода