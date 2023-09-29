Есть "сюрприз" для юга. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Пятница будет в Украине такой же симпатичной, как и четверг) Везде - антициклон, сухо, солнечно, тепло", - рассказала она.

При этом, несмотря на "теплый" прогноз, как отметила Диденко, на юге Украины есть вероятность сильного восточного ветра.

"Максимальная температура воздуха будет +23...+29 градусов", - добавила она.

Что касается Киева, то в столице будет "много солнца и тепла". В течение дня предполагается около +25 градусов.

Погода в октябре и ноябре 2023 в Украине

Погода в Украине в октябре 2023 будет теплее за норму. В частности, средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Что касается осадков, то их во второй месяц осени выпадет в пределах нормы.

При этом прогноз погоды на ноябрь 2023 менее благоприятный, чем в прошлом сезоне. Существенных осадков в ноябре не прогнозируется. Подробнее - в материале.