Є шанс на покращення: в "Укренерго" допустили позитивні зміни в графіках

За його словами, енергетики постійно працюють над ремонтом та відновленням пошкоджених об’єктів, тому покращення ситуації найближчим часом цілком можливе.

"Зміни можуть відбуватись і в позитивний бік. Всі працюють над відновленням енергооб’єктів. Є тільки питання часу", - зазначив Зайченко.

Щодо прогнозів про можливість дії графіків відключень протягом усієї зими, глава "Укренерго" визнав, що такий сценарій залишається реальним через триваючу війну. Водночас він наголосив, що енергетики докладають максимум зусиль, аби мінімізувати обмеження.

"Потенційно – це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом з власниками об’єктів генерації – робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Удари по українській енергетиці

Перед стартом опалювального сезону Росія різко активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України. Під атаками опинилися теплоелектростанції, об’єкти газовидобутку та підстанції, які забезпечують передачу потужностей від атомних електростанцій. Після масованого удару 8 листопада ситуація з відключеннями струму в країні ще більше загострилася.

За інформацією "Центренерго", цей обстріл став найпотужнішим від початку повномасштабної війни. Унаслідок атаки дві ТЕС компанії - Зміївська та Трипільська - повністю зупинили виробництво електроенергії.