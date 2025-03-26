Є руйнування та постраждалі: ворог атакував Харків щонайменше 12 разів за годину

Ворог масово атакував Харків

За даними Терехова, протягом однієї години росіяни щонайменше 12 разів вдарили по Харкову бойовими дронами.

В результаті атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди у низці районів міста.

"Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова", - повідомив Терехов.

Скільки постраждалих

Станом на 22:07 Терехов заявив, що внаслідок атаки на місто відомо про вісім постраждалих.

Синєгубов уточнив, що серед постраждалих троє людей отримали поранення: 14-річна дівчина, 25-річний чоловік та 70-річна жінка. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Також гостру реакцію на стрес отримали 79-річна і 57-річна жінки та 31-річний чоловік.

Однак пізніше Синєгубов повідомив ще про одного 60-річного чоловіка та 14-річну дівчину, яку було госпіталізовано у стані середньої важкості.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на масштабний обстріл Харкова. Він показав відео удару дроном поруч зі спортивним майданчиком у місті.

За його словами, на тлі таких атак недоречно говорити про послаблення тиску на Росію та зняття санкцій.

"Росія вбиває щодня й затягує цю війну. Вже пів місяця на столі американська пропозиція безумовного припинення вогню. Потрібен тиск на Росію, щоб уберегти життя людей і щоб дипломатія працювала швидше й повніше. Без тиску на Росію не буде результату", - написав він.

Атака на Харків

Нагадаємо, сьогодні ввечері "Шахеди" атакували місто Харків. Внаслідок атаки дронів у місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що для удару по Харкову росіяни застосували нову тактику для послаблення ППО.