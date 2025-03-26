Есть разрушения и пострадавшие: враг атаковал Харьков минимум 12 раз за час

Враг массово атаковал Харьков

По данным Терехова, в течение одного часа россияне по меньшей мере 12 раз ударили по Харькову боевыми дронами.

В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки в ряде районов города.

"Все соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрела Харькова", - сообщил Терехов.

Сколько пострадавших

По состоянию на 22:07 Терехов заявил, что в результате атаки на город известно о восьми пострадавших.

Синегубов уточнил, что среди пострадавших три человека получили ранения: 14-летняя девушка, 25-летний мужчина и 70-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Также острую реакцию на стресс получили 79-летняя и 57-летняя женщины и 31-летний мужчина.

Однако позже Синегубов сообщил еще об одном 60-летнем мужчине и 14-летней девушке, которая была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на масштабный обстрел Харькова. Он показал видео удара дроном рядом со спортивной площадкой в городе.

По его словам, на фоне таких атак неуместно говорить об ослаблении давления на Россию и снятии санкций.

"Россия убивает каждый день и затягивает эту войну. Уже полмесяца на столе американское предложение безусловного прекращения огня. Нужно давление на Россию, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на Россию не будет результата", - написал он.

Атака на Харьков

Напомним, сегодня вечером "Шахеды" атаковали город Харьков. В результате атаки дронов в городе повреждены многоэтажные жилые дома. По предварительной информации, пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что для удара по Харькову россияне применили новую тактику для ослабления ПВО.