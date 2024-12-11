Є розуміння, що Трамп хоче припинити війну в Україні на справедливих умовах, - Єрмак

За його словами, Трамп хоче припинити війну саме справедливим миром, адже для США сьогодні підтримати диктатуру - неможливо.

Єрмак зазначив, що розмова трьох президентів у Парижі була відповіддю на брехню російської пропаганди, що "Україна не хоче миру".

Він також акцентував, що радий, що Зеленський вже вдруге зустрівся з обраним президентом США, який із повагою ставиться до України.

Розповідаючи про діалог з американською стороною, керівник ОП зауважив, що важливо, аби плани та кроки, які вирішить робити нова адміністрація, були спільними.

"Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно дуже швидко могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається на фронті, всі ризики всіх цих розмов про якийсь cease-fire. Просто cease-fire, без будь-яких гарантій. Чітко розуміли нашу позицію щодо гарантій, тому що для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні та робочі гарантії, тому що в нашому, на жаль, досвіді всі гарантії, які ми мали до цього моменту не забезпечили нас дійсно безпекою, тому що сталася ця війна", - сказав Єрмак.

За його словами добре, що підготовчі консультації з командою Трампа відбуваються ще до інавгурації. Це дає можливість, щоб одразу після 20 січня сторони почали працювати з конкретними темами. А головна тема - це припинення цієї війни, але припинення на умовах справедливого миру.

"Це я вважаю, що на умовах України. Тому що все, чого потребує Україна, - це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І про це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир", - зазначив керівник ОП.

Він додав, що всі "червоні лінії" у переговорах є у Конституції України.