Є рішення про додаткове зміцнення напрямку Добропілля та інших, - Зеленський

Оборона на напрямку Добропілля на інші ділянках фронту у Донецькій області буде додатково посилена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як розповів президент, сьогодні він провів Ставку верховного головнокомандувача. На ній обговорили ситуацію на фронті, зокрема Покровський напрямок.
"Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині", - зазначив Зеленський.
Він додав, що окрема увага - позиціям у Запорізькій області.
"Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію", - підкреслив президент.
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові готують наступальні дії на трьох напрямках - Запорізькому, Покровському та Новопавлівському. В ті райони окупанти перекинуть сили з інших напрямків.
Також кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про те, що російські окупанти прорвали українську оборону в районі Добропілля і просунулися на 12 кілометрів у глибину української території.
Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов наголосив, що на цю територію прорвалися тільки малі групи окупантів по кілька осіб.
При цьому джерело РБК-Україна у військових колах розповіло, що це не прорив, а скоріше просочування, яке відбувалося майже тиждень.
Ще один співрозмовник видання зазначив, що ситуація під Добропіллям важка, але не критична.
Вчора, 14 серпня, Генштаб повідомляв, що ситуація на Покровському напрямку стабілізується, ЗСУ знищують ворога.