Є рішення про додаткове зміцнення напрямку Добропілля та інших, - Зеленський

Як розповів президент, сьогодні він провів Ставку верховного головнокомандувача. На ній обговорили ситуацію на фронті, зокрема Покровський напрямок.

"Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині", - зазначив Зеленський.

Він додав, що окрема увага - позиціям у Запорізькій області.

"Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію", - підкреслив президент.