Есть решение о дополнительном укреплении направления Доброполье и других, - Зеленский

Как рассказал президент, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего. На нем обсудили ситуацию на фронте, в частности Покровское направление.

"Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Имеем успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области", - отметил Зеленский.

Он добавил, что отдельное внимание - позициям в Запорожской области.

"Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации", - подчеркнул президент.