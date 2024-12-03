Є результати на Запорізькому напрямку: Зеленський заслухав доповідь Сирського про стан фронту
Україна має непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку. Але загальна ситуація залишається напруженою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.
За словами Зеленського, найважчими лишаються Курахівський та Покровський напрямки.
"Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку", - написав Зеленський
Він також розповів про доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо дії підрозділів у районах проведення Курської операції.
"Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території", - заявив президент.
Зеленський сказав, що нещодавно призначений командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол почали виконувати свої завдання.
Ситуація у Запорізькій області
Вже декілька місяців у ЗМІ ширяться чутки щодо того, що Росія готує наступ у Запорізькій області. При цьому повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.
Пізніше стало відомо, що росіяни все ж мали певне просування неподалік населеного пункту Левадне Запорізької області. Згодом у ЗСУ підтвердили інформацію.
Зауважимо, що за даними джерел РБК-Україна, Росія може розпочати свою операцію у Запорізькій області орієнтовно після 5 грудня. Однак це не кінцева дата.
Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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