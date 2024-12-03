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Є результати на Запорізькому напрямку: Зеленський заслухав доповідь Сирського про стан фронту

Вівторок 03 грудня 2024 13:26
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Є результати на Запорізькому напрямку: Зеленський заслухав доповідь Сирського про стан фронту Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна має непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку. Але загальна ситуація залишається напруженою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За словами Зеленського, найважчими лишаються Курахівський та Покровський напрямки.

"Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування. Є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку", - написав Зеленський

Він також розповів про доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо дії підрозділів у районах проведення Курської операції.

"Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території", - заявив президент.

Зеленський сказав, що нещодавно призначений командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол почали виконувати свої завдання.

Ситуація у Запорізькій області

Вже декілька місяців у ЗМІ ширяться чутки щодо того, що Росія готує наступ у Запорізькій області. При цьому повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

Пізніше стало відомо, що росіяни все ж мали певне просування неподалік населеного пункту Левадне Запорізької області. Згодом у ЗСУ підтвердили інформацію.

Зауважимо, що за даними джерел РБК-Україна, Росія може розпочати свою операцію у Запорізькій області орієнтовно після 5 грудня. Однак це не кінцева дата.

Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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