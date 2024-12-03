Есть результаты на Запорожском направлении: Зеленский заслушал доклад Сырского о фронте

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем Telegram.

По словам Зеленского, самыми тяжелыми остаются Кураховское и Покровское направления.

"Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение. Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении", - написал Зеленский

Он также рассказал о докладе главнокомандующего Александра Сырского о действиях подразделений в районах проведения Курской операции.

"Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", - заявил президент.

Зеленский сказал, что недавно назначенный командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый и заместитель Главкома Олег Апостол начали выполнять свои задачи.

Ситуация в Запорожской области

Уже несколько месяцев в СМИ ходят слухи о том, что Россия готовит наступление в Запорожской области. При этом сообщалось о якобы угрозе для Запорожья.

Позже стало известно, что россияне все же имели определенное продвижение недалеко от населенного пункта Левадное Запорожской области. Впоследствии в ВСУ подтвердили информацию.

Заметим, что, по данным источников РБК-Украина, Россия может начать свою операцию в Запорожской области ориентировочно после 5 декабря. Однако это не конечная дата.