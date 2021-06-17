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Е-рецепт на антибиотики и гормональные препараты надо ввести в 2021 году, - СНБО

Автор: Юлия Струк

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев заявил, что электронный рецепт на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы необходимо ввести уже в этом году. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Неконтролируемое потребление этих групп препаратов очень опасно и это вопрос национальной безопасности", - отметил замсекретаря на заседании комитета по вопросам здоровья нации.

Комитет принял к сведению предоставленную информацию и поручил ответственным органам в течение двух недель предоставить четкий план внедрения е-рецепта в Украине.

Глава комитета Михаил Радуцкий подчеркнул, что значительное количество принятых в последнее время законопроектов в сфере здравоохранения не могут работать из-за отсутствия системы электронных рецептов.

Напомним, в конце ноября 2020 года заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко заявил, что в стране в течение года запустят электронные рецепты на антибиотики. Ожидается, что проект заработает к концу 2021 года.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году Максим Степанов, занимавший должность министра здравоохранения, отмечал, что в течение 2021-2023 годов в Украине будут внедряться электронные рецепты на лекарственные средства.

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