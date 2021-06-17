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Е-рецепт на антибіотики та гормональні препарати треба ввести у 2021 році, - РНБО

Автор: Юлія Струк

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Соловйов заявив, що електронний рецепт на антибіотики, гормональні препарати та імуномодулятори необхідно ввести вже цього року. За його словами, це питання національної безпеки.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Неконтрольоване споживання цих груп препаратів є дуже небезпечним і це є питанням національної безпеки", - зазначив замсекретаря на засіданні комітету з питань здоров'я нації.

Комітет взяв до відома надану інформацію і доручив відповідальним органам протягом двох тижнів надати чіткий план запровадження е-рецепта в Україні.

Глава комітету Михайло Радуцький підкреслив, що значна кількість прийнятих останнім часом законопроектів у сфері охорони здоров’я не можуть працювати через відсутність системи електронних рецептів.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 року заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко заявив, що у країні протягом року запустять електронні рецепти на антибіотики. Очікується, що проект запрацює до кінця 2021 року.

Як писало РБК-Україна, минулого року Максим Степанов, який обіймав посаду міністра охорони здоров'я, зазначав, що протягом 2021-2023 років в Україні будуть впроваджуватися електронні рецепти на лікарські засоби

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РНБОмедицинарецептантибиотики