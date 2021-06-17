Е-рецепт на антибиотики и гормональные препараты надо ввести в 2021 году, - СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев заявил, что электронный рецепт на антибиотики , гормональные препараты и иммуномодуляторы необходимо ввести уже в этом году. По его словам, это вопрос национальной безопасности.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Неконтролируемое потребление этих групп препаратов очень опасно и это вопрос национальной безопасности", - отметил замсекретаря на заседании комитета по вопросам здоровья нации.

Комитет принял к сведению предоставленную информацию и поручил ответственным органам в течение двух недель предоставить четкий план внедрения е-рецепта в Украине.

Глава комитета Михаил Радуцкий подчеркнул, что значительное количество принятых в последнее время законопроектов в сфере здравоохранения не могут работать из-за отсутствия системы электронных рецептов.