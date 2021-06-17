Е-рецепт на антибіотики та гормональні препарати треба ввести у 2021 році, - РНБО

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Соловйов заявив, що електронний рецепт на антибіотики , гормональні препарати та імуномодулятори необхідно ввести вже цього року. За його словами, це питання національної безпеки.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Неконтрольоване споживання цих груп препаратів є дуже небезпечним і це є питанням національної безпеки", - зазначив замсекретаря на засіданні комітету з питань здоров'я нації.

Комітет взяв до відома надану інформацію і доручив відповідальним органам протягом двох тижнів надати чіткий план запровадження е-рецепта в Україні.

Глава комітету Михайло Радуцький підкреслив, що значна кількість прийнятих останнім часом законопроектів у сфері охорони здоров’я не можуть працювати через відсутність системи електронних рецептів.