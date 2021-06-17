Е-рецепт на антибіотики та гормональні препарати треба ввести у 2021 році, - РНБО
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Соловйов заявив, що електронний рецепт на антибіотики, гормональні препарати та імуномодулятори необхідно ввести вже цього року. За його словами, це питання національної безпеки.
"Неконтрольоване споживання цих груп препаратів є дуже небезпечним і це є питанням національної безпеки", - зазначив замсекретаря на засіданні комітету з питань здоров'я нації.
Комітет взяв до відома надану інформацію і доручив відповідальним органам протягом двох тижнів надати чіткий план запровадження е-рецепта в Україні.
Глава комітету Михайло Радуцький підкреслив, що значна кількість прийнятих останнім часом законопроектів у сфері охорони здоров’я не можуть працювати через відсутність системи електронних рецептів.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 року заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко заявив, що у країні протягом року запустять електронні рецепти на антибіотики. Очікується, що проект запрацює до кінця 2021 року.
Як писало РБК-Україна, минулого року Максим Степанов, який обіймав посаду міністра охорони здоров'я, зазначав, що протягом 2021-2023 років в Україні будуть впроваджуватися електронні рецепти на лікарські засоби