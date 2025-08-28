"Є радянським або російським агентом": лідер Португалії жорстко висловився про Трампа

"Верховний лідер найбільшої світової наддержави об’єктивно є радянським або російським активом", - сказав де Соуза 27 серпня під час виступу в Каштелу-де-Віде.

Зусилля Трампа, який намагається подати себе, як головний посередник у примиренні України та Росії, не справили доброго враження на португальського президента. Де Соуза зазначив, що спроби Трампа "врегулювати" війну не були для України вигідними.

"Об’єктивно нове керівництво США стратегічно сприяло Російській Федерації", - додав він.

Як приклад, де Соуза нагадав, що "кожного дня" з'являються чергові погрози США застосувати санкції до Кремля. Однак в реальності жодна обіцянка Трампа щодо посилення санкцій не була виконана.

Трамп, на думку португальського лідера, намагається грати роль "арбітра", але при цьому хоче вести переговори "тільки з однією командою". Київ та його європейські союзники змушені буквально тиснути на Вашингтон, щоб теж брати участь у переговорах.

Де Соуза додав, що Європа применшила "значення Трампа та трампізму", а також не вірила, що баланс сил у Білому домі та політика США можуть так кардинально змінитися після приходу Трампа до влади.