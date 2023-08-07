Є просування вперед. На Таврійському напрямку знищено 28 одиниць військової техніки РФ
Протягом минулої доби українські військові виконали 1475 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили 28 одиниць військової техніки ворога.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський,
За його даними, ворога склали 171 особу. З них загиблі - 46, поранені - 123, полонені - 2. Окрім цього вдалось знищити 28 одиниць військової техніки противника.
Зокрема:
- 2 танки,
- 11 ББМ,
- 5 артилерійських систем та мінометів,
- 1 одиниця засобів ППО,
- 2 БпЛА,
- 7 одиниць автомобільної техніки.
Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.
"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Є просування вперед і рух триває", - написав Тарнавський.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 50 бойових зіткнень. Артилеристи ЗСУ вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські кошти на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося. А у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.
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