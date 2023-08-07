Є просування вперед. На Таврійському напрямку знищено 28 одиниць військової техніки РФ

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський,

За його даними, ворога склали 171 особу. З них загиблі - 46, поранені - 123, полонені - 2. Окрім цього вдалось знищити 28 одиниць військової техніки противника.

Зокрема:

2 танки,

11 ББМ,

5 артилерійських систем та мінометів,

1 одиниця засобів ППО,

2 БпЛА,

7 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Є просування вперед і рух триває", - написав Тарнавський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 50 бойових зіткнень. Артилеристи ЗСУ вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські кошти на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося. А у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.

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