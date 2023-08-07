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Є просування вперед. На Таврійському напрямку знищено 28 одиниць військової техніки РФ

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Понеділок 07 серпня 2023 20:53
Є просування вперед. На Таврійському напрямку знищено 28 одиниць військової техніки РФ Фото: на Таврійському напрямку знищено 28 одиниць військової техніки РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби українські військові виконали 1475 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили 28 одиниць військової техніки ворога.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський,

За його даними, ворога склали 171 особу. З них загиблі - 46, поранені - 123, полонені - 2. Окрім цього вдалось знищити 28 одиниць військової техніки противника.

Зокрема:

  • 2 танки,
  • 11 ББМ,
  • 5 артилерійських систем та мінометів,
  • 1 одиниця засобів ППО,
  • 2 БпЛА,
  • 7 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Є просування вперед і рух триває", - написав Тарнавський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 50 бойових зіткнень. Артилеристи ЗСУ вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські кошти на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося. А у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.

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