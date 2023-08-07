Есть продвижение вперед. На Таврическом направлении уничтожено 28 единиц военной техники РФ
За прошедшие сутки украинские военные выполнили 1475 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили 28 единиц военной техники врага.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский,
По его данным, врага составили 171 человек. Из них погибли – 46, ранены – 123, пленные – 2. Кроме этого удалось уничтожить 28 единиц военной техники противника.
В частности:
- 2 танка,
- 11 ББМ,
- 5 артиллерийских систем и минометов,
- 1 единица средств ПВО,
- 2 БпЛА,
- 7 единиц автомобильной техники.
Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.
"На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Есть продвижение вперед и движение продолжается", - написал Тарнавский.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 50 боевых столкновений. Артиллеристы ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника. В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось. А у Клищиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.
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