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Есть продвижение вперед. На Таврическом направлении уничтожено 28 единиц военной техники РФ

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Понедельник 07 августа 2023 20:53
Есть продвижение вперед. На Таврическом направлении уничтожено 28 единиц военной техники РФ Фото: на Таврическом направлении уничтожено 28 единиц военной техники РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки украинские военные выполнили 1475 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили 28 единиц военной техники врага.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский,

По его данным, врага составили 171 человек. Из них погибли – 46, ранены – 123, пленные – 2. Кроме этого удалось уничтожить 28 единиц военной техники противника.

В частности:

  • 2 танка,
  • 11 ББМ,
  • 5 артиллерийских систем и минометов,
  • 1 единица средств ПВО,
  • 2 БпЛА,
  • 7 единиц автомобильной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.

"На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Есть продвижение вперед и движение продолжается", - написал Тарнавский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 50 боевых столкновений. Артиллеристы ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника. В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось. А у Клищиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.

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