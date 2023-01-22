Є просування наших спецслужб. Зеленський анонсував нові санкції

Українська влада робить все, щоб застосувати санкції до людей, які ведуть діяльність проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

"Є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності й українського народу. Теж будуть відповідні кроки", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що це не щось тимчасове, це буде реальне реагування.

"Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій. Від держави", - підкреслив президент.

Він також сказав, що Україна більше не повернеться до колишнього режиму, адже наразі все робиться задля збереження єдності країни.

"Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все життя поклав на гонитву за кріслом... Повернення не буде", - наголосив він.