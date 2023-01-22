Есть продвижение наших спецслужб. Зеленский анонсировал новые санкции
Украинские власти делают все, чтобы применить санкции к людям, которые ведут деятельность против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Есть продвижение у наших специальных служб в работе в отношении людей, которые заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа. Также будут соответствующие шаги", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что это не что-то временное, это будет реальное реагирование.
"Это конкретика. Это то, чего мы все ожидаем от наших институций. От государства", – подчеркнул президент.
Он также сказал, что Украина больше не вернется в прежний режим, ведь все делается для сохранения единства страны.
"Я хочу, чтобы это было понятно: возвращения к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом... Возвращения не будет", - подчеркнул он.
Зеленский также рассказал, что следующая неделя будет временем справедливых решений по скандалам, произошедшим в украинских министерствах.
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