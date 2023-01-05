Є просте рішення. Данілов різко відреагував на пропозицію Росії про перемир'я

Жодних переговорів з Росією про "різдвяне перемир'я" Україна не вестиме. Держава-агресор має залишити територію нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "24 канали".
"Давайте говоритимемо практичною мовою. А кому вони це перемир'я пропонують? Самим собі? Є просте рішення: забирають свої валізи, забирають свій мотлох і вирушають собі в Росію. Крапка. Ніяких переговорів з ними... Цей піп їх придумав якусь дату. До нас це не має жодного відношення", - зазначив Данілов.
Він наголосив, що Україна робитиме на своїй землі все, що вважатиме за потрібне.
"Прикриватися якимись святами християнськими, вони тут до чого? Де релігія і де попи?... Якась божевільна країна", - додав секретар РНБО.
Також Данілов відреагував на розмову між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та російським диктатором Володимиром Путіним.
"Те, що стосується Ердогана. Треба розуміти спокійно і виважено - у Туреччині вибори. Звичайно, Ердоган допомагає дуже багато з вивезення зерна, Туреччина допомагає у багатьох процесах, військовій справі. Ми їм за це дякуємо. Але наша країна і наш президент буде самостійно. вирішувати всі питання", - наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, патріарх Кирило закликав Росію та Україну припинити вогонь та встановити різдвяне перемир'я. Пізніше Путін доручив главі Міноборони РФ запровадити режим припинення вогню на Різдво.
Також ми писали, що сьогодні Ердоган у розмові з Путіним заявив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.