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"Є пропозиції": США працюють над зустріччю Зеленського та Путіна

16:01 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Американська влада вже докладає зусиль, щоб огранізувати зустріч президента України та російського диктатора.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

"США працюють над зустріччю (Зеленського та Путіна, - ред.), у них є пропозиції", - наголосив український президент.

За його словами, переговори можуть відбутися в одній з країн Близького Сходу.

Команда Трампа уже озвучила кілька пропозицій, серед них Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Саудівська Аравія.

Також цілком імовірно, що цю зустріч можуть організувати в США під час засідання "Групи двадцяти", однак підтвердження досі немає ні від Вашингтона, ні від Москви.

"Ця зустріч може бути в одній з європейських країн. Я знаю, що європейці починають контактувати з приводу цього. Подивимось на результат трішки пізніше", - підсумував Зеленський.

Путін досі відмовляється від зустрічі з Зеленським

Президент України неодноразово пропонував російському диктатору переговори у форматі тет-а-тет.

На переконання Зеленського, така зустрічі допомогла б реально наблизити завершення війни.

Глава держави наголошував, що готовий прилетіти у будь-яку нейтральну країну, однак Путін відкидав усі можливі варіанти.

Глава Кремля продовжує стверджувати, що може провести зустріч з Зеленським винятково у Москві.

Президент України та російський диктатор особисто зустрічалися лише раз - 9 грудня 2019 року в Парижі під час саміту в нормандському форматі за участю лідерів Франції та Німеччини.

Після переговорів у нормандському форматі Путін і Зеленський провели окрему двосторонню зустріч. Обговорювали, зокрема, врегулювання війни на Донбасі.

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