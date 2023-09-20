Є позитивна динаміка. Чи готові ЗСУ до оточення Бахмута: відповідь експерта

Коли ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", росіянам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики. При цьому казати про готовність до оперативного оточення Бахмута поки що зарано.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бахмут дедалі ближче. Як ЗСУ б'ють росіян на суші та на морі: огляд фронту".
"Занадто велику кількість ворожих ресурсів зосереджено і занадто серйозний спротив чинить ворог. Але ми бачимо, що наша армія демонструє позитивну динаміку навіть в умовах чисельної переваги РФ", - сказав військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з виданням.
Як зазначають офіційні речники, наступальні операції проводяться без додаткових ресурсів. У той час як окупаційне угруповання налічує 52 тисячі осіб, 274 танки, понад 1 тисячу бронемашин, 150 артсистем і понад 120 РСЗВ.
"Цього більше, ніж достатньо не лише для оборони, а й для контратак. У нас, у всякому разі, ще є час до кінця першої декади жовтня. Але я раджу не перегрівати себе завищеними очікуваннями, ситуація дуже динамічна. Від ресурсних можливостей ЗСУ залежить, як вона розвиватиметься протягом 4-6 тижнів. Якщо резерви є, ми йтимемо вперед. Якщо ні - зариватимемося в землю, підтягуватимемо артилерію, засоби ППО і відбиватимемо ворожі контратаки", - додав він.
Оперативне оточення Бахмута: що відомо
Ще у травні командувач Східним угрупованням військ Олександр Сирський говорив, що ЗСУ наближаються до оперативного оточення Бахмута.
При цьому, наприкінці липня експерт у коментарі РБК-Україна зазначав, що незважаючи на нестачу артилерії та, на перший погляд, скромні територіальні успіхи, просування українських сил у районі Бахмуту очевидне, хоча зараз Бахмут і не перебуває у півокруженні. З іншого боку, якщо існуюча динаміка збережеться, то росіяни нарешті втратить Бахмут, бо ЗСУ створюють усі умови, щоб досягти цієї мети.
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