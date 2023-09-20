Есть позитивная динамика. Готовы ли ВСУ к окружению Бахмута: ответ эксперта

"Слишком большое количество вражеских ресурсов сосредоточено и слишком серьезное сопротивление оказывает враг. Но мы видим, что наша армия демонстрирует позитивную динамику даже в условиях численного превосходства РФ", - сказал военный эксперт Владислав Селезнев в беседе с изданием.

Когда ВСУ перережут трассу "Горловка - Бахмут", россиянам придется использовать другие дороги (google.com)

Как отмечают официальные спикеры, наступательные операции проводятся без дополнительных ресурсов. В то время как оккупационная группировка насчитывает 52 тысячи человек, 274 танков, более 1 тысячи бронемашин, 150 артсистем и более 120 РСЗО.

"Этого более, чем достаточно не только для обороны, но и для контратак. У нас, во всяком случае, есть еще время до конца первой декады октября. Но я советую не перегревать себя завышенными ожиданиями, ситуация очень динамичная. От ресурсных возможностей ВСУ зависит, как она будет развиваться в течение 4-6 недель. Если резервы есть, мы будем идти вперед. Если нет - будем зарываться в землю, подтягивать артиллерию, средства ПВО и отбивать вражеские контратаки", - добавил Селезнев.

Оперативное окружение Бахмута: что известно

Еще в мае командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский говорил, что ВСУ приближаются к оперативному окружению Бахмута.

При этом, в конце июля эксперт в комментарии РБК-Украина отмечал, что несмотря на нехватку артиллерии и, на первый взгляд, скромные территориальные успехи, продвижение украинских сил в районе Бахмута очевидно, хотя сейчас Бахмут и не находится в полуокружении. С другой стороны, если существующая динамика сохранится, то россияне наконец потеряют Бахмут, потому что ВСУ создают все условия, чтобы достичь этой цели.