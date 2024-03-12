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Є потрібна динаміка. Зеленський розповів про звіт Сирського щодо фронту

Україна, Вівторок 12 березня 2024 21:51
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Є потрібна динаміка. Зеленський розповів про звіт Сирського щодо фронту Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський розповів про звіт головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Сьогодні звітував Головком Сирський щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що Сирський зараз знаходиться на фронті та повідомляє про позитивну для України динаміку.

"Головком зараз на фронті. І є потрібна для України динаміка дій", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, вчора президент заявляв, що українським захисникам вдалося зупинити просування російських окупантів. У зв'язку з чим ситуація на фронті стала набагато кращою.

Детальніше про ситуацію на фронті сьогодні, 12 березня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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