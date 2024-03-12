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Есть нужная динамика. Зеленский рассказал об отчете Сырского по фронту

Украина, Вторник 12 марта 2024 21:51
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Есть нужная динамика. Зеленский рассказал об отчете Сырского по фронту Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об отчете главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Сегодня отчитывался Главком Сырский относительно наших действий на поле боя, действий наших разведчиков и достижений украинских дронов", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что Сырский сейчас находится на фронте и сообщает о положительной для Украины динамике.

"Главком сейчас на фронте. И есть нужная для Украины динамика действий", - подчеркнул глава государства.

Напомним, вчера президент заявлял, что украинским защитникам удалось остановить продвижение российских оккупантов. В связи с чем ситуация на фронте стала гораздо лучше.

Детальнее о ситуации на фронте сегодня, 12 марта, можно узнать в материале РБК-Украина.

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