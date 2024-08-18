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Є плюси і мінуси. В Естонії оцінили можливості ймовірного просування ЗСУ до Курська

Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Подальше ймовірне просування українських військ до Курська може мати як плюси, так і мінуси. Це, зокрема, пов'язане зі зброєю.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він зазначив, що розуміє, чому Україна тримала інформацію про підготовку до Курської операції у секреті.

"Якщо подивитися на хід війни, то, звичайно, треба розуміти, що в таких операціях залежить від того, як довго ти можеш захищати свою інформацію і не передавати її", - сказав міністр.

При цьому він виділив і плюси, і мінуси можливого просування Сил оборони України до Курська.

"Якщо Україна піде далі на Курськ, то тут дистанції будуть зовсім інші. І я сказав би, що це і позитивно, і негативно. Звичайно, мінус у тому, що вони не можуть використовувати це озброєння, але плюс тут у тому, що це мотивує українців робити свою зброю та свої ракети", - заявив Певкур.

 

Курська операція ЗСУ

З 6 серпня Сили оборони України проводять наступальну операцію у Курській області. Україна змогла взяти під контроль десятки населених пунктів у прикордонних районах РФ.

Українське командування перший тиждень не коментувало ситуацію у Курській області. Втім, головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив операцію ЗСУ.

Під час бойових дій українським військовим вдається взяти у полон сотні російських солдатів. Так, нещодавно СБУ здійснила найбільше взяття ворога у полон за один раз. Бійці взяли у полон 102 росіян, серед яких були кадирівці підрозділу "Ахмат".

Детальніше про те, чи може Курський прорив змусити РФ прискорити обмін полоненими - у матеріалі РБК-Україна.

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