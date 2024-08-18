Есть плюсы и минусы. В Эстонии оценили возможности вероятного продвижения ВСУ к Курску

Он отметил, что понимает, почему Украина держала информацию о подготовке к Курской операции в секрете.

"Если посмотреть на ход войны, то конечно надо понимать, что в таких операциях зависит от того, как долго ты можешь защищать свою информацию и не передавать ее", - сказал министр.

При этом он выделил и плюсы, и минусы возможного продвижения Сил обороны Украины в Курск.

"Если Украина пойдет дальше на Курск, то тут дистанции будут уже совсем другие. И я бы сказал, что это и позитивно, и негативно. Конечно, минус в том, что они не могут использовать это вооружение, но плюс тут в том, что это мотивирует украинцев делать свое оружие и свои ракеты", - заявил Певкур.