Є півтори години. РДК закликає жителів Бєлгородської та Курської областей евакуюватися

У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Бєлгородської областей прогнурувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та "жодних заходів щодо евакуації мирного населення Бєлгородщини та Курщини вжито не було".

"Тому я звертаюся на пряму до жителів цих регіонів - негайно покиньте Курщину, Білгородщину, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь з військових цілей на цій території протягом півтори години після цього відеозвернення", - говорить на відео один із добровольців.

Прорив кордону РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Зазначимо, що 13 березня російські добровольці вже анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів вказаних міст закликали евакуюватися. Пізніше бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області та попередили, що ніч на 14 березня буде непростою для ворога.

Вже зранку 14 березня мешканці Бєлгорода скаржаться на "прильоти". Тим часом російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області.