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Стосунки між державою і церквою радикально змінилися під час ковіду, - глава УГКЦ

Вівторок 24 грудня 2024 11:43
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Стосунки між державою і церквою радикально змінилися під час ковіду, - глава УГКЦ Фото: Блаженнійший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ Києво-Галицький (РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська, Мілан Лєліч, Роман Кот

Пандемія COVID-19 змусила Україну переглянути роль Греко-католицької церкви в суспільстві.

Про це розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ), Верховний архієпископ Києво-Галицький, Блаженнійший Святослав у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, стосунки між державою та церквою у цей період значно покращилися.

Він додав, що церква та держава працювали у партнерстві заради того, щоб покращити розуміння людей важливості правил карантину, щоб запобігти поширенню інфекції.

"Я пригадую тоді дуже плідні зустрічі із прем'єром і міністром охорони здоров'я. Мені було подвійно приємно, бо я за своєю світською освітою медик. І ми тоді з боку релігійного середовища теж могли консолідувати нашу спільну позицію. І те партнерство, я б сказав, дуже допомогло знайти певний компромісний варіант для того, щоб рятувати життя наших людей", - розповів глава УГКЦ.

Вплив від цього плідного партнерства, за його словами, відчувається і тепер, під час повномасштабного вторгнення, коли роль церкви у суспільстві почали більше цінувати.

Глава УГКЦ також додав, що українська влада почала тверезіше оцінювати перспективи розвитку країни, зокрема роль релігії у збереженні соціальної єдності навіть після завершення війни.

"Я так відчуваю, що наша влада починає справді дуже тверезо дивитися вперед і дивитися на те, як нам зберегти Україну в найближчій перспективі, навіть коли, дай Бог, завершиться ця війна, не знаємо ще як. Держава бачить, що саме релігійне середовище забезпечує такий острів стабільності в суспільстві", - пояснив він.

Також глава УГКЦ розповів в інтерв'ю РБК-Україна про те, як проросійські олігархи, що втекли з України за кордон, намагаються "заманювати" українських емігрантів шляхом їх залучення до псевдорелігійних осередків.

Також він зазначив, що кількість вірян Греко-католицької церкви в Україні за час повномасштабної війни збільшилася.

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