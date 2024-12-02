Є певні правила. Як безпечно використовувати генератор

Безпечне використання генератора: важливі правила для уникнення небезпеки

У період, коли генератори стають незамінними помічниками у побуті, важливо дотримуватися правил їх використання, щоб уникнути небезпечних ситуацій для себе та оточуючих.

Розміщення генератора. Генератор має працювати тільки на відкритому повітрі. Розташуйте його щонайменше за 6 метрів від дверей, вікон або вентиляційних отворів, щоб уникнути накопичення чадного газу в приміщенні. Захист від погоди. Переконайтеся, що генератор знаходиться під захистом від дощу чи снігу, але не використовуйте його, якщо на вулиці надмірно волого, оскільки це може спричинити коротке замикання. Безпечна заправка. Ніколи не заправляйте генератор під час роботи або поки двигун не охолов. Гарячий двигун у контакті з пальним може стати причиною пожежі. Регулярні перерви. Для уникнення перегріву відключайте генератор щонайменше на 30 хвилин після кожних 5 годин безперервної роботи. Це збереже обладнання і зменшить ризик аварій. Доступ для дітей та тварин. Уникайте ситуацій, коли діти чи тварини можуть наблизитися до генератора. Забезпечте бар’єри або інші запобіжні заходи, щоб обмежити доступ.

Перед використанням обов'язково огляньте генератор. Перевірте, чи немає пошкоджень дротів, витоків палива чи інших несправностей. Непрацюючий генератор може бути не тільки непотрібним, а й небезпечним.