Є певні правила. Як безпечно використовувати генератор

Генератори стають незамінними у побуті, особливо за умов перебоїв з електрикою. Щоб уникнути неприємних ситуацій і захистити себе та близьких, важливо правильно розміщувати генератор, стежити за його справністю та дотримуватись необхідних запобіжних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
У період, коли генератори стають незамінними помічниками у побуті, важливо дотримуватися правил їх використання, щоб уникнути небезпечних ситуацій для себе та оточуючих.
Захист від погоди. Переконайтеся, що генератор знаходиться під захистом від дощу чи снігу, але не використовуйте його, якщо на вулиці надмірно волого, оскільки це може спричинити коротке замикання.
Перед використанням обов'язково огляньте генератор. Перевірте, чи немає пошкоджень дротів, витоків палива чи інших несправностей. Непрацюючий генератор може бути не тільки непотрібним, а й небезпечним.
Нагадаємо, що Київська міська рада затвердила рекомендації щодо використання генераторів. Їх сформували для безпечної інтеграції пристроїв у міське середовище.
Крім того, чи можуть виписати штраф за перевищення шуму генератора і про які суми йдеться. Особу, яка використовує генератор, що перевищує допустимий рівень шуму, може бути притягнуто до відповідальності за ст. 182 КУпАП.