Есть определенные правила. Как безопасно использовать генератор

Генераторы становятся незаменимыми в быту, особенно в условиях перебоев с электричеством. Чтобы избежать неприятных ситуаций и защитить себя и близких, важно правильно размещать генератор, следить за его исправностью и соблюдать необходимые меры предосторожности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В период, когда генераторы становятся незаменимыми помощниками в быту, важно соблюдать правила их эксплуатации, чтобы избежать опасных ситуаций для себя и окружающих.
Перед использованием обязательно осмотрите генератор. Проверьте, нет ли повреждений проводов, утечек топлива или других неисправностей. Неработающий генератор может быть не только бесполезен, но и опасен.
Напомним, что Киевский городской совет утвердил рекомендации по использованию генераторов. Их сформировали для безопасной интеграции устройств в городскую среду.
Кроме того, могут ли выписать штраф за превышение шума генератора и о каких суммах идет речь. Лицо, использующее генератор, превышающий допустимый уровень шума, может быть привлечено к ответственности по ст. 182 КУоАП.