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"Есть признаки": в Германии прогнозируют переговоры про окончание войны в Украине

23:11 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
"Есть признаки": в Германии прогнозируют переговоры про окончание войны в Украине Фото: Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Германии ожидают переговоры про окончание войны России против Украины "вскоре". Страна хочет участвовать в них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, передает DW.

Германия прогнозирует мирные переговоры

Вадефуль призвал "не допустить, чтобы США сохраняли монополию на ведение переговоров" насчет прекращения войны РФ против Украины.

"Мы должны участвовать в них. Ведь война идет на европейской территории", - говорит министр.

Так что европейцам нужно определить будущий формат своих отношений с РФ. Для этого нужно сесть за стол переговоров.

И, по словам министра, "сейчас есть признаки того, что подобные переговоры в скором времени могут начаться".

При этом он уверен, что "любые договоренности" насчет окончания войны должны быть предварительно одобрены Украиной.

Отношения с РФ

Вадефуль считает "совершенно вероятным", что в будущем Европа "сможет выстроить хорошие отношения с Россией".

"У нас нет никаких претензий к самой России или к российскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну", - уверен министр.

Поэтому, по мнению Вадефуля, "в настоящее время и, вероятно, в ближайшем будущем европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а против России".

Ранее РБК-Украина писало, что США не бросают идею трехсторонней встречи с представителями Украины и России, чтобы договориться об энергетическом перемирии. Есть возможность ее проведения в Абу-Даби.

Помимо того, что посланец Трампа Джон Коул работает над обменом политических заключенных РФ на ослабление санкций США.

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