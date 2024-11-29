Є на озброєнні передових армій: ЗСУ отримають найпопулярнішу броньовану техніку

Як зазначили у Міноборони, JCB HMEE - є одним з найпопулярніших екскаваторів багатьох армій світу. Це броньована спеціальна машина, яка призначена для виконання широкого спектра завдань.

"Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу", - розповів зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Що відомо про JCB HMEE

JCB HMEE має вагу близько 16 тонн. Він розвиває швидкість до 100 км/год та забезпечує повний захист екіпажу. Ескалатор сумісний зі стандартами STANAG щодо захисту від уражень.

Високу продуктивність екскаватора забезпечують його системи повного приводу, управління усіма чотирма колесами, блокування диференціалів забезпечують. Він має спеціально посилені для військових потреб підвіску і гальма, які забезпечують контрольовану та безпечну роботу.