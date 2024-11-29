Есть на вооружении передовых армий: ВСУ получат самую популярную бронированную технику

Как отметили в Минобороны, JCB HMEE является одним из самых популярных экскаваторов многих армий мира. Это специальная бронированная машина, которая предназначена для выполнения широкого спектра задач.

"Экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира", - рассказал замминистра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Что известно о JCB HMEE

JCB HMEE весит около 16 тонн. Он развивает скорость до 100 км/ч и обеспечивает полную защиту экипажа. Эскалатор совместим со стандартами STANAG по защите от поражений.

Высокую производительность экскаватора обеспечивают его системы полного привода, управление всеми четырьмя колесами, блокировку дифференциалов обеспечивают. Он имеет специально усиленные для военных нужд подвески и тормоза, обеспечивающие контролируемую и безопасную работу.