Є на озброєнні передових армій: ЗСУ отримають найпопулярнішу броньовану техніку
Міноборони України дозволило ЗСУ використовувати швидкісний броньований екскаватор-навантажувач JCB HMEE. Ці екскаватори-навантажувачі вважаються найкращими для військових потреб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Як зазначили у Міноборони, JCB HMEE - є одним з найпопулярніших екскаваторів багатьох армій світу. Це броньована спеціальна машина, яка призначена для виконання широкого спектра завдань.
"Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу", - розповів зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Що відомо про JCB HMEE
JCB HMEE має вагу близько 16 тонн. Він розвиває швидкість до 100 км/год та забезпечує повний захист екіпажу. Ескалатор сумісний зі стандартами STANAG щодо захисту від уражень.
Високу продуктивність екскаватора забезпечують його системи повного приводу, управління усіма чотирма колесами, блокування диференціалів забезпечують. Він має спеціально посилені для військових потреб підвіску і гальма, які забезпечують контрольовану та безпечну роботу.
Раніше РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".
А днями Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Це бронемашина вітчизняного виробництва, яка виконує широкий спектр завдань.
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