UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

E.ON знизила оцінку вартості "Північного потоку" до нуля

Фото: вартість Nord Stream впала до нуля (Nord Stream)
Автор: Олександр Білоус

Компанія E.ON, найбільший в Європі оператор енергетичних мереж, знизила до нуля вартість своєї 15,5%-ної частки в газопроводі Nord Stream, який був пошкоджений у вересні в результаті підривів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Справедлива вартість пакета спочатку становила 1,2 млрд євро, але протягом останнього року вона поступово знижувалася після того, як Москва припинила постачання трубопроводом з початком війни проти України.

Наприкінці вересня E.ON оцінювала свою частку Nord Stream у 100 млн доларів.

Нагадаємо, 7 березня впливове видання The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Українська влада спростовує свою причетність до підривів газопроводів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток