E.ON снизила оценку стоимости "Северного потока" до нуля

Компания E.ON, крупнейший в Европе оператор энергетических сетей снизила до нуля стоимость своей 15,5%-ной доли в газопроводе Nord Stream, который был поврежден в сентябре в результате подрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Справедливая стоимость пакета изначально составляла 1,2 млрд евро, но в течение последнего года она постепенно снижалась после того, как Москва прекратила поставки по трубопроводу с началом войны против Украины.

В конце сентября E.ON оценивала свою долю Nord Stream в 100 млн долларов.