Є одна проблема. Що заважає створити фонд соціального житла і як планують вирішити це питання

За її словами, здійснення ефективної житлової політики неможливе без підгрунтя з житлового фонду, який буде у власності громад. Нині 98% всього житлового фонду знаходиться у приватній власності, тому для забезпечення потреб у житлі своїх мешканців громадам оперувати нічим. Це стало результатом масштабної приватизації у 90-тих роках минулого століття. Тому для створення і успішного функціонування житлового фонду соціального призначення, з якого зокрема надаватиметься житло для соціальної оренди, приватизацію житла потрібно заборонити.

"Житло соціального призначення в країнах ЄС знаходиться у державній і комунальній власності, там не проводилося приватизації, як в Україні, тому там, на відміну від України, є чим розпоряджатися. Нам цей крок теж важливо зробити - заборонити приватизацію соціального житла, оскільки без цієї норми нове житлове законодавство не запрацює", - пояснила Шуляк.

Парламентар також додала, що скасування приватизації цього різновиду житла може стати причиною запеклих дебатів і популізму, оскільки багато хто з представників Верховної ради буде відстоювати діючий житловий кодекс, переважна більшість норм якого за висновком міжнародних експертів абсолютно неефективні, оскільки безнадійно застарілі.

Поява житлового фонду соціального призначення, норма про скасування приватизації житла з нього проекти, які з допомогою цього інструменту будуть реалізовуватися у сфері нової житлової політики - головна тема другого законопроекту, який стане частиною реформи житлової політики. За словами Шуляк, розробку цього законопроекту - "Про житловий фонд соціального призначення", вже розпочали, не чекаючи фінаналізації і прийняття рамкового законопроекту "Про основні засади житлової політики".

"Ми вже проводимо напрацювання для законопроєкту про фонд житла соціального призначення. Він, як і законопроект про соціальну оренду і законопроєкт про особливості управління таким фондом - профільні. Тобто можливі тільки за умови формування чітких і зрозумілих основних засад житлової політики, відповідної рамки, основоположного законопроєкту, який ми зможемо зареєструвати протягом наступних двох місяців. Але закон про житловий фонд соціального призначення буде наступною важливою законодавчою зміною у реформі житлової політики. Всі ці законопроєкти нам надважливо розробити у поточному році", - зазначила Шуляк.

Вона також додала, що, як свідчить міжнародна практика, житловий фонд соціального призначення повинен бути максимально сталим. Саме тому, приватизація такого житла неможлива. Однак саме це питання, на жаль, швидше за все стане об‘єктом популізму, гасел і спроб не допустили прийняття законопроекту з боку тих чи інших представників парламенту, зауважує Шуляк.

"Тому нам потрібно буде чітко відстоювати свою позицію, а для цього зараз надваживо об‘єднатися і максимально доносити до різних депутатських фракцій і груп, експертів і суспільства важливість цього рішення. Тільки там ми зможемо адвокатувати важливі для України зміни. Оскільки якщо приватизація залишиться, ми не зможемо створити сталий фонд житла соціального призначення, а відтак - і реалізувати житлову реформу так, як ми зобов‘язані", - пояснила Шуляк.

При цьому, нардепка наголосила - проведення цієї реформи є не просто вимогою часу, а і вимогою євроінтеграційних зобов'язань України, а також умовою отримання фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility, перший транс якої Україна отримала в березні.

За словами Шуляк, сама реформа передбачає ще близько 60 змін до інших законів і підзаконних актів. Але під час їх підготовки Україна паралельно веде консультації з міжнародними організаціями і, головне, з міжнародними фінансовими установами, розуміючи, що ресурсів на рівні держави і рівні органів місцевого самоврядування не вистачить на повноцінне вирішення житлового питання так, як цього вимагає час і євроінтеграція.

"Це дуже значні кошти, яких у держави наразі на всі заплановані зміни просто немає, тому нам необхідно бути в діалозі з міжнародними фінансовими установами, які будуть частково фінансувати житлові проекти в рамках нового житлового законодавства. Більше того, важливо мати розуміння, що фінансові партнери, які в подальшому зможуть допомагати Україні у вирішенні житлового питання, зможуть це робити тільки за умови наявності у нас зрозумілого законодавчого інструменту", - підсумувала Шуляк.