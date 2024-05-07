Есть одна проблема. Что мешает создать фонд социального жилья и как планируют решить этот вопрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, осуществление эффективной жилищной политики невозможно без основания из жилого фонда, который будет в собственности общин. В настоящее время 98% всего жилищного фонда находится в частной собственности, поэтому для обеспечения потребностей в жилье своих жителей общинам оперировать нечем. Это стало результатом масштабной приватизации в 90-х годах прошлого столетия. Поэтому для создания и успешного функционирования жилищного фонда социального назначения, из которого будет предоставляться в частности жилье для социальной аренды, приватизацию жилья нужно запретить.

"Жилье социального назначения в странах ЕС находится в государственной и коммунальной собственности, там не проводилось приватизации, как в Украине, поэтому там, в отличие от Украины, есть чем распоряжаться. Нам этот шаг тоже важно сделать - запретить приватизацию социального жилья, поскольку без этой нормы новое жилищное законодательство не заработает", - объяснила Шуляк.

Парламентарий также добавила, что отмена приватизации этой разновидности жилья может стать причиной ожесточенных дебатов и популизма, поскольку многие представители Верховной рады будут отстаивать действующий жилищный кодекс, подавляющее большинство норм которого по заключению международных экспертов абсолютно неэффективны, поскольку безнадежно устарели.

Появление жилищного фонда социального назначения, норма об отмене приватизации жилья из него проекты, которые с помощью этого инструмента будут реализовываться в сфере новой жилищной политики - главная тема второго законопроекта, который станет частью реформы жилищной политики. По словам Шуляка, разработку этого законопроекта - "О жилищном фонде социального назначения", уже приступили, не дожидаясь финанализации и принятия рамочного законопроекта "Об основных принципах жилищной политики".

"Мы уже проводим наработки для законопроекта о фонде жилья социального назначения. Он, как и законопроект о социальной аренде и законопроект об особенностях управления таким фондом - профильные. То есть возможны только при формировании четких и понятных основных принципов жилищной политики, соответствующей рамки, основополагающего законопроекта, который мы сможем зарегистрировать в течение следующих двух месяцев. Но закон о жилищном фонде социального назначения будет следующим важным законодательным изменением в реформе жилищной политики.

Она также добавила, что, как свидетельствует международная практика, жилищный фонд социального назначения должен быть максимально стабильным. Именно поэтому приватизация такого жилья невозможна. Однако именно этот вопрос, к сожалению, скорее всего, станет объектом популизма, лозунгов и попыток не допустили принятие законопроекта со стороны тех или иных представителей парламента, замечает Шуляк.

"Поэтому нам нужно будет четко отстаивать свою позицию, а для этого сейчас очень важно объединиться и максимально доносить до разных депутатских фракций и групп, экспертов и общества важность этого решения. Только там мы сможем адвокатировать важные для Украины изменения. Поскольку если приватизация останется, мы не сможем создать постоянный фонд жилья социального назначения, а значит - и реализовать жилищную реформу так, как мы обязаны", - пояснила Шуляк.

При этом нардепка подчеркнула - проведение этой реформы является не просто требованием времени, а и требованием евроинтеграционных обязательств Украины, а также условием получения финансовой помощи в размере 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, первый транс которой Украина получила в марте.

По словам Шуляка, сама реформа предусматривает еще около 60 изменений в другие законы и подзаконные акты. Но при их подготовке Украина параллельно ведет консультации с международными организациями и, главное, с международными финансовыми учреждениями, понимая, что ресурсов на уровне государства и уровне органов местного самоуправления не хватит на полноценное решение жилищного вопроса так, как этого требует время и евроинтеграция.

"Это очень значительные средства, которых у государства на все запланированные изменения просто нет, поэтому нам необходимо быть в диалоге с международными финансовыми учреждениями, которые будут частично финансировать жилищные проекты в рамках нового жилищного законодательства. Более того, важно иметь понимание, что финансовые партнеры , которые в дальнейшем смогут помогать Украине в решении жилищного вопроса, смогут это делать только при наличии у нас понятного законодательного инструмента", - подытожила Шуляк.