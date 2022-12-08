Є неминучою. Веніславський пояснив, чому РФ не відмовиться від нової хвилі мобілізації

Друга хвиля мобілізації в РФ є неминучою, бо не дивлячись на показник першої хвилі в 300 тисяч, покликаних воювати, це ніяк не змінює ситуацію на фронті на користь РФ, а ЗСУ продовжують свій контрнаступ.

"Говорити про якесь припинення мобілізаційних заходів в РФ немає жодних підстав. На сьогодні я особисто переконаний, що друга хвиля мобілізації в РФ є неминучою, так само як і перша була прогнозована задовго до її початку, прихована мобілізація йшла з перших днів війни, коли Росія не досягла тих цілей, які вона перед собою ставила. Вона почала мобілізовувати непомітно, без оголошення, а потім була вимушена визнати, що втрати настільки великі, що їм не вистачає регулярних військ для того, щоб далі проводити війну проти України", - розповів він.

Тому, на його думку, питання наступної хвилі мобілізації – це лише питання часу.

"Я думаю, що в цьому місяці, або на початку наступного року вони будуть змушені проголосити мобілізацію, тому що попри поповнення тих втрат, яких вони зазнали на сході - в Донецькій, Луганській області, на півдні, вони їх поповнити ефективно не можуть і навіть ті 300 тисяч людей, яких вони мобілізували, вони не змінюють ситуацію кардинально на користь РФ, навпаки наші ЗС продовжують тіснити їх", - констатував він.