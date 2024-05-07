ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Є не менш важливі заходи". Пашинян пояснив, чому не їздив на "інавгурацію" до Путіна

Вівторок 07 травня 2024 21:06
UA EN RU
"Є не менш важливі заходи". Пашинян пояснив, чому не їздив на "інавгурацію" до Путіна Архівне фото: Нікол Пашинян і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Диктатор Володимир Путін не покликав прем'єра Нікола Пашиняна на свою "інавгурацію", проте вірменський чиновник сказав, що має не менш важливі справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

За його словами, на "інавгурацію" Путіна запрошення від самого диктатора він не отримував.

При цьому на цей захід у Москві його покликав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Також він додав, що якби навіть отримав запрошення, то сьогоднішня його пресконференція є не менш важливим заходом.

"Очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання", - зазначив Пашинян.

"Інавгурація" Путіна

Путін знову став "президентом" після проведення у березні так званих "виборів" у Росії, які відбувалися і на окупованих територіях України.

Міністерство закордонних справ України заявило, що країна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом.

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Путін не став президентом, а є диктатором, і сьогодні у Москві пройшов процес класичної російської коронації, а не інавгурації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нікол Пашинян Турция
NEWS
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду