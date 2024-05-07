"Є не менш важливі заходи". Пашинян пояснив, чому не їздив на "інавгурацію" до Путіна
Диктатор Володимир Путін не покликав прем'єра Нікола Пашиняна на свою "інавгурацію", проте вірменський чиновник сказав, що має не менш важливі справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.
За його словами, на "інавгурацію" Путіна запрошення від самого диктатора він не отримував.
При цьому на цей захід у Москві його покликав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Також він додав, що якби навіть отримав запрошення, то сьогоднішня його пресконференція є не менш важливим заходом.
"Очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання", - зазначив Пашинян.
"Інавгурація" Путіна
Путін знову став "президентом" після проведення у березні так званих "виборів" у Росії, які відбувалися і на окупованих територіях України.
Міністерство закордонних справ України заявило, що країна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом.
А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Путін не став президентом, а є диктатором, і сьогодні у Москві пройшов процес класичної російської коронації, а не інавгурації.
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