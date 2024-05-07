"Есть не менее важные мероприятия". Пашинян объяснил, почему не ездил на "инаугурацию" к Путину

Диктатор Владимир Путин не позвал премьера Никола Пашиняна на свою "инаугурацию", однако армянский чиновник сказал, что имеет не менее важные дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

По его словам, по "инаугурации" Путина приглашение от самого диктатора он не получал.

При этом на это мероприятие в Москве его позвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также он добавил, что если бы даже получил приглашение, то сегодняшняя его пресс-конференция является не менее важным мероприятием.

"Очевидно, что мы обсуждаем очень важные вопросы", - отметил Пашинян.

"Инаугурация" Путина

Путин снова стал "президентом" после проведения в марте так называемых "выборов" в России, которые проходили и на оккупированных территориях Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что страна не видит оснований для признания Путина легитимным президентом.

А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Путин не стал президентом, а является диктатором, и сегодня в Москве прошел процесс классической российской коронации, а не инаугурации.