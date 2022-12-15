Есть только амбиции. Громов рассказал о попытке России восстановить наступательные возможности
Россия рассчитывает восстановить наступательные возможности, однако для этого ей необходимы ресурсы. Вероятно, враг прибегнет к новой волне мобилизации с начала года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
Как отметил Громов, Украина не исключает, что Россия может попытаться захватить некоторые территории. Для этого врагу необходимы человеческие ресурсы, которые он может получить благодаря мобилизации, а также материально-технические, которые он может получить на собственных складах, или попытаться закупить.
"Мы не исключаем, что такое развитие событий может быть. Будет мобилизация. Почему именно в начале года? Потому что в конце этого года после проведения мобилизации противник проводил мероприятия по призыву на срочную службу. После завершения этих мероприятий он внесет какие-то изменения в планы и будет доукомплектовываться, формировать новые воинские части. Что это будет, как это будет, некоторые мнения у нас есть", - добавил Громов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Россия планирует восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.
Также согласно данным Генштаба, россияне начали восполнять боевые потери за счет женщин, которых уже призывают в ряды войск.
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