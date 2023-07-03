Є у кожному будинку. В Україні офіційно потрапив під заборону найпоширеніший товар

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який робить Україну членом Мінаматської конвенції про ртуть. Ця конвенція забороняє виробництво продукції, що містить цей токсичний метал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №0199.
Згідно з документом, з 1 січня 2024 року буде припинено виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть. Також забороняється виробництво ацетальдегіду, в якому ртуть або її сполуки використовуються як каталізатор.
Проте вимоги Мінаматської конвенції про ртуть не поширюються на продукцію, необхідну для захисту цивільного населення та використання у військових цілях. У документі зазначено, що приєднання до конвенції не вплине на діяльність оборонно-промислового комплексу України.
Ртуть є важким металом і широко використовувалась у різних галузях промисловості та наукових дослідженнях. Однак через її токсичність вона стала менш популярною у застосуванні.
Приклади використання ртуті:
Важливо відзначити, що використання ртуті було обмежене або заборонене у багатьох випадках через її потенційну шкідливість для людей та навколишнього середовища. Сучасні технології та інші матеріали широко використовуються для заміни ртуті у багатьох процесах.
Нагадаємо, Верховна рада у квітні ухвалила закон про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть, яка забороняє виробництво продукції, що містить цей токсичний метал.