Є у кожному будинку. В Україні офіційно потрапив під заборону найпоширеніший товар

Згідно з документом, з 1 січня 2024 року буде припинено виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть. Також забороняється виробництво ацетальдегіду, в якому ртуть або її сполуки використовуються як каталізатор.

Проте вимоги Мінаматської конвенції про ртуть не поширюються на продукцію, необхідну для захисту цивільного населення та використання у військових цілях. У документі зазначено, що приєднання до конвенції не вплине на діяльність оборонно-промислового комплексу України.

Застосування ртуті

Ртуть є важким металом і широко використовувалась у різних галузях промисловості та наукових дослідженнях. Однак через її токсичність вона стала менш популярною у застосуванні.

Приклади використання ртуті:

Ртутні термометри, які раніше широко застосовувалися в медицині та промисловості. Однак через ризик отруєння та негативного впливу на навколишнє середовище вони були заборонені у багатьох країнах. Сучасні цифрові термометри безпечніші та стали альтернативою.

Ртуть використовувалась у барометрах для вимірювання атмосферного тиску. Однак через її токсичність її використання поступово замінили на електронні пристрої.

Ртуть застосовується в деяких хімічних дослідженнях як реагент або каталізатор.

Вона також використовується в деяких електролітичних процесах, наприклад, в електролізі солей.

Важливо відзначити, що використання ртуті було обмежене або заборонене у багатьох випадках через її потенційну шкідливість для людей та навколишнього середовища. Сучасні технології та інші матеріали широко використовуються для заміни ртуті у багатьох процесах.